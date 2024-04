Sport e danza, Csi in tour per promuovere i benefici dell’attività fisica

Quaranta tappe in giro per la Toscana con tornei e competizioni di basket, pallavolo, calcio a tre, danza, arti marziali, dodgeball e rugby, per la nona edizione di Csi in Tour, l’iniziativa organizzata dal Centro sportivo italiano per promuovere una riflessione sui benefici del mondo dello sport, sulla sana e corretta alimentazione. L’iniziativa è stata presentata nella sede della Regione Toscana a Firenze.

L’edizione 2024 è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione. Il Csi in Tour prenderà il via domenica 7 aprile alla Badia di Firenze e terminerà il 13 ottobre in piazza Santa Croce, sempre nel capoluogo toscano. La tappa regionale, invece, quest’anno si svolgerà l’11 e 12 maggio in piazza Napoleone a Lucca.

Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, "si tratta di uno dei più importanti appuntamenti riguardanti lo sport di base esistenti in Toscana. Coinvolge diverse migliaia di ragazze e ragazzi e prevede molte giornate sul tutto il territorio regionale. Csi in Tour cerca di far capire ai più giovani qual è la vera essenza dello sport, il cui fine non deve essere rincorrere il risultato ad ogni costo, ma aiutare chi lo pratica a trovare il proprio corretto equilibrio psico-fisico".

Carlo Faraci, presidente regionale del Centro sportivo italiano, che quest’anno compie ottant’anni di attività in Italia, ha sottolineato che il Csi in Tour "è entrato a pieno titolo tra le iniziative più rilevanti che si svolgono sul nostro territorio, con il supporto straordinario della Regione e di realtà significative e qualificate del mondo sportivo ed economico".

È intervenuto anche il presidente regionale del Coni della Toscana, Simone Cardullo per il quale "questa iniziativa, che ogni anno incrementa il proprio successo, rappresenta un alto momento anche per le società e le strutture sportive".