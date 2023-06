Sporcizia e erba alta Degrado dei sentieri

"Erba alta, sentiero sporco e mal segnalato. Questo ci dicono alcuni frequentatori del Percorso degli etruschi, per il quale chiediamo ora che siano risolti al più presto i problemi". A dirlo è Giampaolo Giannelli, capogruppo di Centrodestra a Dicomano. "Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un gruppo di persone che nello scorso fine settimana si sono recate a fare trekking, arrivando col treno e facendo poi il percorso da Frascole agli scavi archeologici ed alle tombe etrusche. Le persone ci hanno poi detto che in alcuni punti ci sono segnali che niente hanno a che vedere col sentiero e che coprono i cartelli del percorso Cai. Speriamo che queste segnalazioni servano per risolvere al più presto questi problemi".

Leonardo Bartoletti