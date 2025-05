Spingere lo sviluppo del biologico. Il patto tra Regione e Probios

Rafforzare lo sviluppo del biologico, con un approccio orientato all’innovazione, alla formazione e alla sostenibilità. Un accordo di collaborazione che si pone obiettivi concreti il protocollo d’intesa firmato, ieri mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, dalla Regione e da Probios azienda con sede a Calenzano punto di riferimento nel panorama nazionale dell’alimentazione sana e basata sull’agricoltura biologica. A siglare il patto la vicepresidente e assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi, Renato Calabrese, ad di Probios Group e Rossella Bartolozzi, membro del cda di Probios. Il protocollo si sviluppa in ambiti strategici per l’intero comparto: dalla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti biologici alla formazione di personale specializzato; dalla promozione di una sana e consapevole alimentazione fino alla partecipazione congiunta a iniziative europee per la parità di genere. A questi si aggiungono nuovi progetti di investimento, con un focus su insediamenti produttivi, commerciali e logistici per rafforzare la filiera biologica toscana e la sua proiezione internazionale. "La Regione – spiegano il presidente Giani e la vicepresidente Saccardi – si impegna a collaborare con Probios per incrementare la sua presenza industriale in modo da permettere il consolidamento e il raggiungimento dei migliori livelli occupazionali".

S.N.