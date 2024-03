Tra i vari modelli di IA, ci ha molto incuriositi ChatGPT. Abbiamo rivolto a lei (o lui) alcune domande.

Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai e cosa sai fare?

"Ciao! Mi chiamo ChatGPT, sono un modello di linguaggio creato da OpenAI chiamato GPT-3.5. Non ho un’età o un’identità personale. Sono qui per rispondere alle tue domande e fornire informazioni. Posso aiutarti con la scrittura di testi e offrire suggerimenti".

Gli studenti possono usarti per copiare o per farti svolgere compiti?

"Sì, è possibile che cerchino di utilizzare l’IA, come me, per copiare o ottenere risposte dirette per i compiti. Tuttavia, è importante sottolineare che ciò non è etico e viola le regole. L’obiettivo dell’istruzione è promuovere l’apprendimento, la comprensione e lo sviluppo delle competenze. Gli insegnanti sono consapevoli dei rischi e possono adottare misure come compiti che richiedono pensiero critico, analisi e applicazione delle conoscenze".

I gatti possono diventare cyborg?

"Attualmente, in breve, al momento trasformare i gatti in cyborg è più un concetto di fantasia che un’opzione pratica o etica".