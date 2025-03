Spartaco Banti allunga ancora. Sesto doma l’Atletica Castello

Ventiquattresima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone D allunga in vetta lo Spartaco Banti Barberino, che in casa batte per 4-1 la Molinense (gol di Deriu, Neri e Vettori, più un autogol; per gli ospiti accorcia Gioele Galeotti), mentre il Reconquista pareggia senza reti a Firenzuola (che fallisce un rigore, parato da Diop a Giorgi). Il Cavriglia non va oltre lo 0-0 a Sant’Agata: si avvicina al terzo posto il Pelago, che vince per 3-0 il derby con il Carbonile. Vince in casa l’Albereta San Salvi, che supera per 4-2 la Sandro Vignini Vicchio (doppietta di Materassi e gol di Zangarelli e Fanfani per i locali; doppietta di Rosari per gli ospiti). Finiscono in parità le altre partite: Bagno a Ripoli-Nova Vigor Misericordia (1-1), Fulgor Castelfranco-Santa Brigida (1-1) e Ludus ’90-Firenze Sud (0-0).

Nel Girone E continua a vincere l’Isolotto, che porta a 15 punti il vantaggio sulla seconda grazie all’1-0 casalingo sul Club Sportivo Firenze (rete decisiva di Bercigli). Dietro vince solo l’Impruneta Tavarnuzze, che espugna per 3-0 il campo della Sancat (gol di Lapis, Frassineti e Ficozzi) e raggiunge al terzo posto il Bibe, fermato sull’1-1 casalingo dalla Sales. Successo esterno per il Mercatale (1-0 a Sambuca), mentre perde il Casellina a Staggia (1-0). Finiscono sull’1-1 sia Grevigiana-Luigi Meroni che San Giusto Le Bagnese-Castellina in Chianti.

Nel Girone F il Poggio a Caiano viene fermato sull’1-1 interno dalla Lanterna e il Daytona, battendo per 3-0 in casa il Naldi, si porta a un solo punto dalla vetta. Sul proprio campo la Rinascita Doccia travolge per 6-0 il fanalino di coda Avane (reti di Rudalli, Luca Vitiello, Pantouvani, Morettini, Solarino e Ruocco). Vittorie casalinghe anche per il Cobra Kai (5-4 contro La Querce) e per il Sesto Calcio (2-1 sull’Atletica Castello). Termina senza reti Real Peretola-Laurenziana.