Spaccio di cocaina e hashish, arrestato 24enne

Firenze, 6 ottobre 2023 – Arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo di nazionalità marocchina di 24 anni che circolava a Firenze con atteggiamento circospetto e irrequieto, tra Peretola e via Baracca. Proprio il suo comportamento, il suo girovagare ha convinto una pattuglia a controllarlo e così da una perquisizione sono state scoperte 16 dosi di cocaina, quattro panetti di hashish (peso complessivo di quasi tre etti) e 575 euro in contanti.

Il fermato, irregolare sul territorio nazionale e privo di precedenti di polizia, è stato portato alla Casa Circondariale di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida. La droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro.