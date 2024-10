Spaccio, controlli a tappeto dei vigili . Viola e Sirio scovano 220 grammi di droga

La Polizia municipale in campo nel contrasto allo spaccio. In queste ore gli agenti delle pattuglie del servizio dedicato Pol-Cascine insieme ai colleghi del Reparto antidegrado della Municipale hanno ritrovato quasi 120 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina nell’area del Parco. Ma anche i cani del nucleo cinofilo hanno dato il loro contributo: ieri Sirio ha trovato ulteriori 15 grammi di hashish. Durante i servizi mirati nel parco sono stati controllati 12 veicoli e 21 persone, di cui 18 stranieri.

Inoltre, grazie proprio al nucleo cinofilo composto oltre che da Sirio anche da Viola e Nello, la municipale ha recuperato oltre 90 grammi di hashish nell’area verde nella zona della scuola Mameli. Questa volta è stata Viola, con il suo fiuto, a scovare le sostanze, nascoste nel terreno in sull’argine del Terzolle lato scuola.

"Questi interventi testimoniano ancora una volta il grande impegno della Polizia municipale per una città sempre più vivibile e sicura – commenta l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio -. Ringrazio i nostri agenti che ogni giorno si fanno carico anche di compiti che non spetterebbero a loro per l’attaccamento alla città e ai cittadini. Un lavoro che purtroppo da qualcuno - anche delle istituzioni - diventa talvolta oggetto di polemiche pretestuose se non addirittura di scherno sui social, un atteggiamento intollerabile. Noi andremo avanti con il lavoro".

"La Polizia municipale non farà mai mancare il suo impegno per la sicurezza della città – ribadisce il comandante Francesco Passaretti – Lo facciamo collaborando con le forze dell’ordine, dedicando molti uomini e donne a supporto della loro azione anche andando al di là di quello che è il nostro ruolo. E mi sembra che questo impegno stia dando frutti importanti".