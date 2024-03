Spaccate, Beppa Fioraia nel mirino

Hanno infranto la porta a vetri del ristorante che si trova nel quartiere di San Niccolò, la Beppa Fioraia, ma è scattato l’allarme e i ladri sono fuggiti a mani vuote. Il tentato colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel noto locale di via dell’Erta Canina, attorno alle 2. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno buttato giù la vetrina senza fare i conti col sistema di sicurezza direttamente collegato alla questura. Sul posto, infatti, è arrivata una volante ma all’interno del ristorante non c’era più nessuno. Da una prima ricostruzione non risulterebbero ammanchi.

Per dire basta all’ondata di furti, spaccate e atti vandalici, la rete dei comitati torna a chiedere "più prevenzione nei quartieri", ricordando "le 1.600 firme inviate al ministero dell’interno a seguito di una petizione indetta dall’associazione Borgognossanti" e la recente visita di una delegazione fiorentina, ricevuta dal sottosegretario Emanuele Prisco, a Roma.

E lo fa con un nuovo presidio in programma sabato 9 marzo (alle 15) nel ‘salotto buono’ di Firenze: tra via Tornabuoni e piazzetta Santa Trinita, crocevia dello shopping di lusso. Proprio qui la rete dei comitati tornerà a chiedere più sicurezza nei quartieri.

ross.c.