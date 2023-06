Spaccata di vetrine a Firenze, colpito il ristorante "Borderline" di via Montebello-Borgognissanti-Porta al Prato Residenti della zona di via Montebello-Borgognissanti-Porta al Prato chiedono aiuto: la notte scorsa in Corso Italia è stato preso di mira il ristorante "Borderline" con spaccata di vetrine e furti. Danni per migliaia di euro.