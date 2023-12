Spaccata alla coop di via La Pira. Scassinate le cassette di sicurezza

Furto nella notte alla InCoop di Tavarnelle. È successo verso le 3,30. A dare l’allarme è stata una donna che abita nei pressi del supermercato di via La Pira, zona Rovai. La signora ha sentito dei rumori provenire dal negozio, si è insospettita e ha chiamato i carabinieri. Sono stati i militari del Radiomobile della Compagnia di Scandicci e della stazione di Barberino Tavarnelle a scoprire quanto era successo. Alcuni malviventi, ancora sconosciuti, hann rotto la vetrata principale del punto vendita con quella che viene comunemente definita "spaccata".

Quindi sono entrati all’interno e hanno iniziato a scardinare le cassette di sicurezza che contenevano l’incassso della giornata dell’InCoop tavarnellina. Alla fine sono riusciti a portare via circa 600 euro in contanti. I carabinieri hanno trovato sul posto alcune banconote di piccolo taglio e questo lascia ipotizzare una rapida fuga dei malviventi che probabilmente si sono accorti dell’arrivo dei carabinieri. Degli autori del furto, per adesso nessuna traccia ma saranno analizzate le immagini del sistema di videosorveglianza. I carabinieri hanno infatti acquisito le riprese della notte e sono attualmente al lavoro, per identificare i responsabili del furto.

Il territorio di Barberino Tavarnelle era stato di recente teatro di un’altra razzia. Quella avvenuta qualche giorno fa al centro Brico Io che si trova in via Galilei nella zona industriale al confine con il Comune di Poggibonsi. In questo caso i ladri avevano forzato una porta e avevano rubato la cassaforte per poi scappare con i soldi.