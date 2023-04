Sottroattraversamento del centro con la tramvia, Nardella: “Ora altre priorità”

Firenze, 19 aprile 2023 - "Se mi interessa parlare ora del sottoattraversamento del centro con la tramvia come discusso da Giani? No, direi di no. Ora noi abbiamo altre priorità, vogliamo realizzare i progetti che abbiamo e che sono già tanti. Ai nostri cittadini dobbiamo parlare un linguaggio concreto, occuparci di cose che si possono fare". La risposta del sindaco Dario Nardella, intervistato da Toscana Tv, è chiara. Il messaggio mandato al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che aveva lanciato l'idea del sottoattraversamento del centro con la tramvia è inequivocabile: adesso ci sono altre priorità, progetti concreti. Una replica fredda, seppur col sorriso sulle labbra, nel perfetto stile nardelliano. "Abbiamo da finire la linea Libertà-San Marco, devono partire i lavori per Bagno a Ripoli e quelli per Campi Bisenzio - ha aggiunto -. E stiamo finendo la progettazione della linea stadio-Rovezzano per un totale di 1,1 miliardi di euro di investimenti".

Niccolò Gramigni