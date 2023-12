Sottile, potente, espressiva. C’è Gabriela Montero al pianoforte

Scoperta da una leggenda vivente del pianoforte come Martha Argerich, Gabriela Montero debutta alla stagione degli Amici della Musica di Firenze domani alle 16 al Teatro della Pergola, la talentuosa pianista venezuelana, classe 1970, è un fenomeno quando accarezza i tasti bianchi e neri che, come conferma il New York Times, solca con brio ritmico scoppiettante, sfumature sottili, potenza d’acciaio, lirismo pieno di sentimento, espressività non sentimentale. Una foto veritiera della poliedricità della musicista di Caracas, che per l’occasione presenterà, con il suo coinvolgente approccio esecutivo la Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore, op. 61 di Chopin, Preludio, corale e fuga in si minore di Franck, Sarcasms, op. 17 di Prokof’ev e la Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 36 di Rachmaninov. Creatività femminile e contemporanea protagonista, anche nel concerto domenicale alla Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio Cherubini di Firenze. Alle 21 torna infatti la rassegna Ritratti, il ciclo ideato dal direttore artistico Andrea Lucchesini che rivolge uno sguardo attento alla musica contemporanea. In questo caso a quella di Clara Iannotta, una delle più stimate compositrici italiane in attività, vincitrice di Ernst von Siemens Composers’ Prize e Hindemith-Preis, Una Vita nella Musica Giovani, nonché del Premio Abbiati . Il repertorio della compositrice romana sarà eseguito da due nomi di spicco della scena contemporanea, Yaron Deutsch alla chitarra e Florentin Ginot al contrabbasso, che la affiancheranno sul palco. Lunedì 4 dicembre alle 21 al Teatro Niccolini, gli Amici della Musica di Firenze assieme a Tempo Reale rendono omaggio al compositore Luciano Berio nel ventennale della sua scomparsa. I pezzi cameristici che compongono il programma coinvolgono il mezzosoprano Monica Bacelli, il flauto di Michele Marasco e il live electronics, il pianista Erik Bertsch, Il violista Paolo Fumagalli. In programma anche la musica di Bruno Maderna.