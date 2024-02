Prof e studenti con difficoltà respiratorie: scuola evacuata per sostanza urticante

Firenze, 9 febbraio 2023 – Paura in un istituto superiore di Firenze, il Ginori-Conti nella mattina di venerdì 9 febbraio. Sarebbe stata forse spruzzata una sostanza urticante nei locali della scuola. Alcuni professori e studenti hanno avuto difficoltà respiratorie.

Immediata la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno effettuato un campionamento dell’aria per capire cosa effettivamente è successo nella scuola, che si trova in via Chiantigiana.

Vista la situazione, l’istituto è stato evacuato. I sintomi, oltre alla difficoltà a respirare, erano di irritazione agli occhi e alla gola. L’evacuazione è avvenuta secondo il piano di sicurezza della scuola stessa.

I vigili del fuoco, intervenuti anche con il nucleo Biologico Chimico Radiologico, hanno effettuato i rilievi strumentali all’interno dei locali.