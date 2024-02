Spray urticante al Ginori Conti, la preside: “Gesto sconsiderato. L’autore rischia denuncia e sospensione”

Firenze, 9 febbraio 2024 - “Un tempo per saltare compiti o interrogazioni si telefonava per annunciare un fasullo allarme bomba… Ora si spruzzano spray urticanti. Un gesto inspiegabile, che può essere molto pericoloso”. È molto dispiaciuta Laura Giannini, dirigente scolastica dell’istituto superiore Ginori-Conti. Il fattaccio è avvenuto stamani alle 8,10 nella sede di via Chiantigiana, precisamente al primo piano dell’ala vecchia, lato sud.

Qualcuno, nel trambusto dell’ingresso nelle aule, ha spruzzato spray al peperoncino, molto probabilmente nel corridoio . “L’ala è stata subito invasa da un odore acre - racconta la preside -: abbiamo subito allertato 118 e vigili del fuoco. Alcuni studenti e professori hanno accusato prurito agli occhi e malessere generale. In particolare una ragazzina ha cominciato a non star bene”. Gli studenti ed i docenti in questione sono stati subito visitati dall’ambulanza accorsa immediatamente al plesso scolastico.

“Qualcuno è stato portato a Ponte a Niccheri per ulteriori accertamenti - prosegue la preside -. Immagino e mi auguro che tutti stiano bene, anche perchè in caso contrario lo avrei saputo. Quindi, diciamo che per fortuna non ci sono state conseguenze per la salute. Ma certo va ribadito che è stato proprio un gesto sconsiderato. Speriamo davvero di poter risalire al colpevole, ma non sarà facile”.

La dirigente farà denuncia. E se l’autore dello spruzzo dovesse saltar fuori, la scuola sarà inflessibile. “A quel punto scatterebbero alcuni giorni di sospensione, oltre ad una denuncia personale. Come istituto siamo sempre molto attenti alla disciplina. Quando qualcuno agisce in modo irresponsabile interveniamo in modo piuttosto rigido”, prosegue la preside Giannini.

La notizia di quanto successo stamani è subito rimbalzata nelle chat, tanto che alcuni genitori si sono precipitati a scuola per riportare indietro i figli. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno effettuato tutte le necessarie misurazioni dell’aria. E dato che i valori sono presto rientrati nella norma, ad un quarto alle 10 gli studenti sono rientrati in classe. E adesso? “Siccome si tratta di un gesto individuale, non avrebbe senso pensare ad una repressione di tipo collettivo - riflette la dirigente -. Parleremo coi ragazzi e, soprattutto, gli insegnanti nell’ambito dell’educazione civica faranno riflettere gli alunni su quanto un gesto simile possa essere pericoloso”. Basti pensare al fatto che la strage di Corinaldo nel 2018 si verificò proprio dopo che qualcuno aveva spruzzato spray urticante.