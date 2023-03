Sosta in divieto ma niente multe Sospensione provvisoria per i lavori

I residenti nell’area di Colonnata hanno vinto la loro battaglia: dopo le proteste per le multe nei giorni di pulizia strade, nonostante i tre cantieri concomitanti e l’impossibilità di utilizzare almeno 50 garage in via Bixio a causa dei lavori per la nuova tubazione il Comune ha accolto la richiesta di ‘moratoria’, e naturalmente a valere per il futuro, e peraltro temporaneamente, ovvero fino all’ipotizzato termine dei lavori. Con una ordinanza del Settore Infrastrutture e Ambiente l’amministrazione, tenendo conto delle opere che interessano via Bizio dalle quali "deriva una significativa riduzione dei posti auto in zona", ha deciso la sospensione del divieto di sosta per lo spazzamento meccanizzato in via Pepe, via Abba e via Giotto fino al 30 aprile. Fermo restando, dunque, il fatto che chi potrà cercare un posto in strade diverse durante la pulizia strade potrà e dovrà continuare a farlo, chi parcheggerà nelle tre strade citate non sarà multato, come invece accadde in febbraio. Le sanzioni, considerate un accanimento in un periodo difficile per la viabilità, avevano provocato grande malcontento, documentato su queste pagine, e attraverso lettere dei residenti in via Bixio inviate direttamente al Comune. In particolare a suscitare le ire di chi aveva ricevuto la multa non era il fatto di dover pagare la sanzione ma il provvedimento aggiuntivo delle ganasce, che in un caso aveva anche impedito a una signora di poter effettuare una visita fissata in ospedale.

Sandra Nistri