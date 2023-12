Sorpreso su un’impalcatura di una casa si finge poliziotto, ma viene scoperto

Firenze, 29 dicembre 2023 – Fingersi un agente proprio con la polizia non è stata certo una scusa credibile. Così il 35enne sorpreso alle 2 di notte su un'impalcatura di uno stabile nella zona dello stadio a Firenze è finito nei guai. L’uomo è stato sorpreso prima dal proprietario di una casa svegliato dai rumori e poi alla polizia intervenuta. E’ qui che il 35enne ha spiegato di essere un agente che stava conducendo un'indagine e al quale rischiavano di far saltare la copertura. Il sedicente poliziotto è stato poi convinto a scendere e poi denunciato per usurpazione di funzione pubbliche. Ieri lo stesso uomo è stato invece denunciato per tentato furto. Intorno alle 13.30 si sarebbe presentato al portone di casa di un'abitazione nella zona di Porta Romana, spiegando che stava cercando il suo gatto. Poco dopo però avrebbe cercato di forzare la porta di un altro appartamento. È stata chiamata la polizia che lo ha poi bloccato.