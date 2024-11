Sorgane, il futuro si tinge di verde: "Meno cemento e più giardini"

Verde e luoghi da condividere: il futuro di Sorgane nei desideri dei cittadini passa proprio dallo stare all’aperto insieme. Dopo il percorso di partecipazione a cui hanno aderito oltre 400 persone per ridisegnare insieme il nuovo volto della frazione a cavallo tra Bagno a Ripoli e Firenze, l’amministrazione ripolese con l’ausilio di Sociolab (che ha portato avanti il coinvolgimento dei cittadini) ha stilato le linee guida per il progetto ’Rigenera Sorgane’. Le hanno presentate sindaco e giunta all’assemblea pubblica della frazione, a cui sono stati invitati tutti coloro che hanno partecipato negli scorsi mesi al percorso partecipativo. "Molte richieste dei cittadini sono state inserite nel progetto di cui la giunta nei giorni scorsi ha approvato la fattibilità": ha garantito Francesco Pignotti. Proprio in accoglienza delle proposte dei cittadini, è stata cancellata la previsione di un nuovo parcheggio interrato sotto al campetto di via De Nicola, sul quale invece nascerà un’area ludico-sportiva. Non si farà neanche l’area commerciale ipogea dapprima prevista al di sotto del giardino.

"Si preserva così com’è l’area verde di via De Gasperi, eliminando la previsione di una viabilità interna". Ci saranno anche vari interventi di depaving, ha spiegato l’amministrazione: interi tratti di cemento saranno sostituiti da manto erboso e alberature che collegheranno le aree verdi con un effetto di viale alberato. L’intervento migliorerà l’impatto visivo e farà bene a lungo termine anche all’aria e all’ambiente. Anche alla Pieve sarà creato un nuovo spazio verde che si collegherà ai 13 ettari di parco urbano in corso di realizzazione tra Sorgane e il cuore di Bagno a Ripoli. In tutto le zone verdi aumenteranno di 40mila metri quadrati con circa 400 alberi in più. Sempre davanti alla Pieve, verrà ripavimentata e riqualificata la piazza e sistemata una nuova loggia del mercato. Il progetto prevede inoltre di riqualificare e attrezzare tutte le aree verdi già esistenti, la realizzazione di una nuova area cani e al posto del vecchio tendone di Sociolab al giardino di via De Gasperi una nuova struttura di 100 metri quadri: sarà la Casa della comunità da gestire insieme alla cittadinanza e alle associazioni. Il progetto ’Rigenera Sorgane’ porterà a un intervento di riqualificazione complessivo grazie a 6 milioni in arrivo dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Comune.