Sopralluogo nei cantieri Pnrr. Alloggi popolari, lavori quasi finiti

Sopralluogo degli assessori regionali Serena Spinelli (con delega a Politiche sociali e Casa) e Stefano Baccelli (Urbanistica) a Sesto e Calenzano per verificare, sul campo, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati nell’ambito del progetto PINQua (Programma nazionale della Qualità dell’abitare).

In particolare il tour, effettuato due giorni fa, ha riguardato quattro cantieri del progetto Nuove Ca.se, tre a Sesto e uno a Calenzano: la riqualificazione del complesso Erp di Via Signorini con recupero ed efficientamento energetico di 36 alloggi, il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo Pretorio, la conversione dell’ex Ludoteca Querceto con la creazione di un centro servizi per la comunità a Sesto e la realizzazione di 63 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area verde fra via Faggi e via Pertini a Calenzano. Opere che dovranno essere concluse entro il 2026 per non perdere i finanziamenti Pnrr accordati: 15 milioni di euro in totale. "Tutti gli interventi stanno procedendo bene – hanno commentato Spinelli e Baccelli - in linea con i tempi previsti dal Pnrr".

Tempistiche confermate anche dalla vicesindaca sestese, con delega ai Lavori pubblici, Claudia Pecchioli che ha partecipato alla visita: "Il sopralluogo insieme agli assessori regionali Baccelli e Spinelli, cui va un ringraziamento particolare – dice - è stato utile anche per condividere il punto della situazione rispetto ai tre progetti Pinqua, poi confluiti nel Pnrr, in corso di realizzazione nel nostro Comune. Tutti e tre i progetti stanno avanzando nei tempi e si avviano a conclusione: in via Signorini i lavori sono ormai completati, lo 0-3 di Querceto, dove troverà casa la bellissima esperienza di Felicittà, è ormai in dirittura d’arrivo, mentre continuano i lavori di recupero di Palazzo Pretorio, uno spazio rigenerato e ripensato nelle sue funzioni e nella sua vocazione. Sono tre progetti di rigenerazione urbana che rispecchiano anche un’idea di città inclusiva, sostenibile, aperta: in via Signorini miglioriamo le prestazioni energetiche di più di sessanta alloggi Erp, valorizzando un patrimonio di tutta la nostra comunità; a Querceto la nuova struttura ospiterà una realtà importantissima come Felicittà, ma permetterà lo svolgimento di attività e l’inserimento di servizi nel cuore del quartiere; Palazzo Pretorio sarà una delle testate d’angolo del futuro centro cittadino da affiancare alla nuova Lucciola".

A Calenzano è invece in corso l’intervento per la realizzazione di alloggi ‘popolari’ che accoglieranno gli assegnatari delle case Erp di via del Pino: un progetto che l’attuale amministrazione ha ereditato giocoforza da quella precedente ma che ha sempre criticato e ha dovuto accettare solo perché una rinuncia avrebbe significato il venire meno dei fondi anche per i progetti di Sesto.