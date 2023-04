"Sono Mr Rain e oggi al Viper torno fra la gente"

"Non vedo l’ora di cominciare questo tour e tornare finalmente live in mezzo alla gente". Parola di Mattia Balardi, per tutti semplicemente Mr. Rain, che stasera (alle 21), dal Viper Theatre di Firenze apre il ‘Supereroi Tour’ (prodotto e organizzato da Colorsound) che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia fino al 18 novembre quando chiuderà al Mediolanum Forum di Milano con un grande spettacolo di musica (e festeggerà il compleanno, 31 anni, visto che è nato il 19 novembre 1991).

"Se è un sogno non svegliatemi. Mi immagino questo momento da tanto tempo e ogni dettaglio è così chiaro nella mia testa, che è come se l’avessi già vissuto migliaia di volte" dice il cantante originario di Desenzano del Garda. Mr. Rain è l’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo – dove si è piazzato terzo alle spalle del vincitore Marco Mengoni e di Ultimo - con il brano ‘Supereroi’ (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all’attivo 800 milioni di stream, 14 dischi platino e cinque oro.

"Dopo l’incredibile esperienza di Sanremo – dice l’artista bresciano – che mi ha regalato tantissimo affetto da parte della gente, avevo davvero voglia e bisogno di restituire un po’ di quell’affetto attraverso le mie canzoni. Nei prossimi mesi, quindi, sarò in giro per l’Italia a fare quello che più mi piace: stare su un palco e cantare me stesso attraverso la mia musica". Indubbiamente la canzone ‘Supereroi’ ha dato grande popolarità all’artista: nel giro di pochi giorni dall’uscita il brano – che sul palco di Sanremo ha visto anche la presenza di un coro di bambini - ha scalato tutte le classifiche: a partire da Spotify, oltre ad essere al numero tre tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al numero due della classifica ufficiale FimiGfk per sei settimane di fila consecutive.

Il brano poi è tra i più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok con 204 milioni totali, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video che ha oltre 20 milioni di views. Ma nel curriculum di Balardi si trovano hit come "Carillon", certificato doppio disco di platino dalla Fimi nel 2018, ‘Ipernova’ che ha anticipato il secondo album di Mr. Rain ‘Butterfly Effect’ che contiene anche la popolare ‘Ops’. Tra gli altri successi impossibile non ricordare ‘9.3’ e "Meteoriti", tutta canzoni che l’artista proporrà anche nel concerto di Firenze. "La scaletta? Abbiamo preparato tante cose. Spoiler: ‘Fiori di Chernobyl’ ci sarà" dice Mr. Rain.

Barbara Berti