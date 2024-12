’Sonata per tubi’. Note inconsuete e circo inedito

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. ’Sonata per tubi’, di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria, è in scena sabato (ore 21) al Teatro Corsini di Barberino di Mugello. Lo spettacolo di circo contemporaneo della Compagnia Nando e Maila ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Pezzi di tubo che vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello: la musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto con clave che diventano sax e diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno a un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta.