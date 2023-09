Solo in due, Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti a Firenze

Nell’ambito della trentesima edizione del Festival Fabbrica Europa, oggi (ore 21), al Teatro Cantiere Florida, è in programma "Solo in due", concept, coreografia e interpretazione di Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti. Con "Solo in due" intessono un racconto che si svolge all’interno di una casa, forse una stanza. Ritagli di quotidianità si susseguono in un tempo indecifrabile, ambiguo: potrebbe trattarsi dello scorrere di un giorno o di una vita. La narrazione frammentata mira a disorientare lo spettatore la cui percezione è pervasa dal dubbio di osservare l’intimo racconto di due donne o forse di una donna sola. Il lavoro coreografico si costruisce gradualmente: aspettare qualcosa, qualcuno o forse semplicemente vivere, accogliendo ciò che la sua solitudine suggerisce.