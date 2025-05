Solidarietà, la nuova campagna 5x1000 di Fondazione Caritas Firenze

Firenze, 8 maggio 2025. “Se non scegli tu, lo farà qualcun altro”. E' volutamente uno slogan provocatorio, diretto e ironico quello scelto dalla Fondazione Caritas Firenze per la nuova campagna 5x1000, che per il 2025 si presenta con una comunicazione rinnovata nel linguaggio, nello stile e nel tono. L’idea alla base della campagna è semplice: molte persone ogni anno non destinano il proprio 5x1000. Eppure quel gesto – mettere una firma, indicare un codice fiscale – può trasformarsi in sostegno concreto per chi vive in difficoltà. Se non si firma il 5x1000 la quota viene destinata allo Stato, se si firma ma non si indica a chi donare, la cifra viene distribuita proporzionalmente tra gli enti con più preferenze. In entrambi i casi, la scelta non è più nelle mani del contribuente. Per questo, la Fondazione ha voluto comunicare il concetto attraverso immagini di impatto, tono ironico e linguaggio immediato. Il cuore della campagna è una serie di vignette illustrate da Bigo, fumettista toscano noto per il suo tratto graffiante, capace di rendere surreale e credibile allo stesso tempo ogni scena. Le immagini raccontano situazioni in cui una mancata decisione ha conseguenze tragicomiche: un uomo che va al ristorante e si ritrova un piatto mai ordinato, un cliente che entra dal parrucchiere e ne esce con una cresta punk verde fluorescente, una coppia pronta per i tropici spedita invece in Antartide, un bambino che riceve un set di pentole al posto della console desiderata, o ancora un tatuaggio enorme mai richiesto comparso all’improvviso su un braccio. Situazioni assurde, esagerate, ma profondamente vere nel messaggio che trasmettono: se non scegli, lo farà qualcun altro.

Tutte le illustrazioni si chiudono con la stessa frase: “Vale anche per il tuo 5x1000. Decidi tu”. “Siamo partiti da un concetto semplice, che però ogni anno viene dimenticato da moltissime persone: il 5x1000 non è una tassa in più, non è un gesto complicato, e soprattutto può diventare qualcosa di estremamente concreto” commenta il presidente della Fondazione Caritas Firenze, Vincenzo Lucchetti. “In questi anni abbiamo potuto fare molto grazie a chi ci ha scelto, e la nostra speranza è che sempre più persone comprendano il potere di quella firma. La campagna di quest’anno, con il suo tono ironico e surreale, ci aiuta a parlare anche a chi normalmente non si ferma a pensare a queste cose. È un invito a essere consapevoli”. Con gli ultimi contributi ricevuti, per esempio, è stato ristrutturato il campeggio San Frediano, una struttura che accoglie per soggiorni al mare a chi non può permetterselo, e sono stati riqualificati degli impianti termo-idraulici della struttura Corelli, Casa della Carità, migliorando le condizioni abitative degli ospiti. La campagna sarà attiva da fine aprile fino a settembre 2025, e prevede una diffusione su radio locali, stampa, affissioni nei punti nevralgici della città e una presenza massiccia sui social media, grazie anche a contenuti animati e visual d’impatto Per destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione Caritas Firenze, è sufficiente firmare nella sezione “Sostegno del volontariato” della dichiarazione dei redditi e inserire il codice fiscale 94043850489.