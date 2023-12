Solidarietà: la Compagnia dei Babbo Natale regala giochi agli alunni del comprensivo Vespucci

Firenze, 18 dicembre 2023 - Festa nel quartiere 5, dove il cuore grande della Compagnia di Babbo Natale ha portato oltre 700 doni agli alunni del comprensivo Vespucci. In piazza Garibaldi, a Peretola, si è svolto un bell’evento, alla presenza tra gli altri del presidente della Compagnia Silvano Gori, del presidente del quartiere 5 Cristiano Balli e della dirigente del comprensivo, Francesca Canterella.

Nello specifico, a 45 classi tra materna e primaria sono stati fatti 15 regali per classe. Un dono invece per ciascuna delle 15 classi della media Manzoni. Ad allietare la distribuzione dei giochi educativi, in primis da tavolo, ma anche trenini ed accessori per bambole, il gruppo musicale della Manzoni.

Tanti i genitori che non sono voluti mancare all’appuntamento coi Babbi Natale, una presenza sempre più di primo piano nel campo della solidarietà. “Il nostro obiettivo è portare un sorriso ai bambini - dice Gori -. Cerchiamo di dare una mano soprattutto alle persone più fragili. Per questo, il nostro impegno non si limita al periodo natalizio. Siamo attivi tutto l’anno attraverso le parrocchie e l’associazionismo. Recentemente abbiamo consegnato assegni per un valore totale di 30mila euro ad alcune famiglie in difficoltà. La distribuzione prosegue anche oggi, proprio in questa zona”. “Un’occasione graditissima - le parole della preside Cantarella -. È bello toccare con mano il legame che c’è tra le scuole ed il territorio”. “Siamo felici che la grande solidarietà della Compagnia abbia fatto tappa proprio nel quartiere 5”, ha aggiunto Balli.