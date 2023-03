Soldatini, bambole, giocattoli: la festa della fantasia

Soldatini e bambole insieme, domani, per l’appuntamento con la Borsa scambio del giocattolo nella sede ‘storica’ dell’Hotel Delta Florence in via Vittorio Emanuele, ma in locali rinnovati. La manifestazione, che riscuote sempre un grande successo di pubblico e collezionisti, ospiterà oltre 80 espositori suddivisi in fabbricanti, distributori, editoria, privati, con tutte le tipologie di soldatini: in piombo, plastica, pasta, Norimberga, carta, di ogni dimensione ed epoca. Non mancheranno anche i soldatini toys nati per i giochi dei ragazzi oppure quelli in 25 mm per i giochi di simulazione. Oltre centomila, in totale, i pezzi esposti, con l’intera panoramica che offre oggi il mercato oltre ad accessori, basette, pennelli, arnesi per costruire il proprio plastico o ambientazione della figura costruita e dipinta a mano. La cosiddetta "Wall Street del giocattolo" non sarà basata però solo sui soldatini: ci sarà un settore dedicato alle bambole che proporrà anche vestiti, accessori, case di bambole e la possibilità di chiedere valutazioni e restauri che potranno essere seguiti in diretta. Nell’ambito del salone si terrà anche il 21° Concorso Internazionale del Soldatino Model da collezione "Frammenti di storia", in programma oggi e domani, al quale parteciperanno club da tutte le parti d’Italia in gara per importanti riconoscimenti, con l’organizzazione tecnico-scientifica dell’Associazione Fiorentina La Condotta di Firenze.

La novità di quest’anno sarà costituita dai particolari settori dei figurini in concorso visionati da una giuria qualificata, chiamata a valutare le opere esposte per l’assegnazione di numerosi premi speciali messi a disposizione da vari enti e associazioni, fra i quali spicca quello della Regione. La premiazione alle 16 di domani.

Sandra Nistri