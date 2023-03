Sogni in cantiere per un futuro sostenibile e migliore al servizio delle giovani generazioni

Noi abbiamo progettato Calenzano come smart city mettendoci più aree verdi, in particolare piantando più alberi nei vari giardini e nelle strade, vorremmo che questi alberi fossero coltivati in Calvana e poi trasportati a destinazione a km zero.

Ci piacerebbe inoltre che ogni casa avesse pannelli solari per produrre energia sostenibile. Noi proponiamo per la Calenzano del futuro prossimo più reti di trasporto, ad esempio autobus e metropolitane più ecosostenibili per andare in vari posti della città oppure per andare a scuola senza inquinare.

In particolare, noi studenti della prima F della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello vorremmo più macchine elettriche e più piste ciclabili. Inoltre, proponiamo impianti idrici, inceneritori e discariche meno inquinanti di quelli attuali, accanto a modi migliori e rinnovabili per riscaldare e illuminare tutti gli edifici e gli spazi pubblici.

In ogni bar e ristorante e locale pubblico vorremmo poi una rete Wi-Fi accessibile gratuitamente a tutti i clienti.

Tutto questo per lasciare una Calenzano migliore alle nuove generazioni.