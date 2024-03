Sogni di vittoria aspettando i cento giorni

Fancelli

Siamo nel pieno della Quaresina 2024, che sia calcolata con rito Romano con inizio dal mercoledì delle ceneri o rito Ambrosiano con inizio dalla Domenica successiva al mercoledì delle Ceneri, il periodo termina sempre il giovedì Santo ed è tempo di preparazione alla Pasqua. Firenze come tutti gli anni si prepara all’arrivo della Pasqua con le Fiere Quaresimali, i mercati straordinari che per quattro domeniche si terranno al Parco delle Cascine. Un pensiero ed un augurio agli studenti maturandi che lunedì 11 festeggeranno i “cento giorni all’esame” e inizieranno il conto alla rovescia in preparazione all’esame di Stato. Numeri da giocare per tre estrazioni: 40, 20, 24.

L’oroscopo: Ariete 69, 76; Toro 12, 64; Gemelli 7, 77; Cancro 52, 82; Leone 13, 17; Vergine 26, 52; Bilancia 29, 82; Scorpione 3, 33; Sagittario 45, 80; Capricorno 53, 86; Acquario 1, 11; Pesci 88, 89.

I numeri di Chiara: terno d’oro 18, 51, 81 da giocare a Palermo e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Francesca 15, 65, 14; Lea 3, 69, 36; Lelia 24, 42, 73; Luisa 16, 55, 67; Patrizia 77, 76, 26; Roberta 25, 69, 17; Romana 11, 63, 46; Adriano 1, 27, 69; Francesco 12, 65, 74; Gabriele 26, 17, 57; Giuseppe 19, 5, 77; Martino 57, 40, 16; Patrizio 89, 14, 35; Sandro 31, 74, 13.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “La pace, oggi, è più fondata sulla paura che sull’amicizia; è più difesa dal terrore di armi micidiali che dalla mutua alleanza e fiducia tra i popoli! E se la pace fosse, Dio non voglia, domani interrotta, la rovina dell’intera umanità è possibile“ (San Paolo VI, Papa) 27, 90, 30.