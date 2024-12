"Soggetti pericolosi nel locale". Sospesa la licenza per due settimane a un pub di via Benedetto Marcello

Licenza sospesa e chiusura per 15 giorni per un locale di via delle Porte Nuove, zona San Jacopino, a Firenze. Nella serata di ieri i carabinieri hanno dato esecuzione al decreto emesso dal questore, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi in materia di sicurezza pubblica, nei confronti del Mar de Copas Machupicchu bar pub, all’angolo con via Benedetto Marcello. Secondo quanto si apprende, negli ultimi mesi i carabinieri della stazione di Santa Maria Novella insieme alla polizia municipale e al personale della questura erano intervenuti più volte, sia durante servizi di controllo del territorio sia in seguito a richieste arrivate 112, documentando come il locale fosse divenuto un abituale luogo di ritrovo di soggetti pericolosi con problemi per l’ordine e la sicurezza. Il provvedimento, notificato alla titolare, prevede la chiusura al pubblico e la cessazione di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande.