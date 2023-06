Un albero a scuola nel ricordo di Sofia: fiorirà in giardino alla Beato Angelico

Firenze, 1 giugno 2023 – Un albero affinché il ricordo di Sofia Re sia sempre legato alla sua scuola: la secondaria di primo grado Beato Angelico. Stamani, nel giardino dell’istituto di Novoli, verrà piantato un ulivo per commemorare la tredicenne, morta lo scorso 15 novembre a causa di un’infezione. A ricordarla, stamani, ci saranno la sua mamma Alessandra, il suo fratello Niccolò, i suoi insegnanti e tutti i compagni della seconda D, che a Sofia hanno dedicato disegni, pensieri e poesie. A lei è stato intitolato l’annuale concorso letterario della scuola. E proprio stamani verrà premiato il vincitore. La mamma non si rassegna al dolore per la sua bimba "volata in cielo troppo presto".

È successo tutto in due giorni. La domenica precedente Sofia era al cinema, con la sua amica del cuore, anche lei di nome Sofia. Poi, due giorni dopo, la tragedia, improvvisa, che ha lasciato un vuoto enorme. Sofia era sempre sorridente. Generosa e dal carattere forte, "amava rendere felici le persone", ricorda sua mamma. "Le piaceva tanto andare a scuola - continua Alessandra -. Alla Beato Angelico si era inserita molto bene. Tutte le mattine, mentre finivo di prepararmi per accompagnarla, lei era già sotto casa ad aspettare che scendessi. Sento ancora la sua voce che mi sprona a far presto, per non far tardi in classe".

Sofia amava molto anche lo sport: frequentava con passione la scuola di pattinaggio artistico a rotelle. E poi insieme ad alcune compagne faceva anche parte di un gruppo scout. "Ma purtroppo non ce l’ha fatta a partecipare alla prima uscita…", non si dà pace Alessandra. "Eravamo sempre insieme. Senza di lei, la nostra vita è terribilmente vuota". A Sofia l’orchestra delle seconde classi della Beato Angelico ha dedicato una struggente ninna nanna africana. "Sofi, non ti dimenticheremo mai. Vivrai per sempre nei nostri cuori", dicono i compagni, mentre le immagini dei giorni felici scorrono in un video realizzato dalla docente di musica sulle note di “Sta passando novembre“ di Eros Ramazzotti. Ecco Sofia in gita scolastica, felice. E poi un selfie con la sua amica più grande. E l’ultima foto, in pizzeria. Era l’inizio di ottobre e si festeggiava il compleanno di un compagno. Lei non mancava mai. Ma adesso manca tantissimo.