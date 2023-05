Soffitta svuotata in un’area verde Due denunciati

Un’altra discarica abusiva scovata a Campi dai carabinieri forestali di Ceppeto che, durante un servizio di controllo hanno scoperto in un’area verde lungo via del Segaticcio un cumulo di rifiuti speciali. Vecchi mobili, materassi, scatoloni contenti documentazione, sacchi, contenitori in plastica e altro materiale. E dal controllo sono risaliti a un negozio di Montale. Le successive indagini hanno consentito di identificare gli autori: questi avevano eseguito lo svuotamento dai materiali presenti nella soffitta della proprietaria di un immobile e successivamente avevano abbandonato al suolo i rifiuti. I carabinieri forestali hanno quindi denunciato due persone, in concorso tra loro, per il reato di abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi, gestione illecita e mancanza dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.