Smart Hub e futuro della sanità. Workshop con esperti e assessori per parlare di assistenza

SmartHUB è un laboratorio di innovazione a servizio della comunità, un’iniziativa che vuole veicolare l’innovazione in campo socio-sanitario per unire le realtà del territorio, rispondere alle attuali sfide dell’ambito socio-sanitario e trovare nuove forme di assistenza 4.0. Il progetto è promosso dall’Università di Firenze con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, dall’Asl Toscana Centro. Se ne parlerà durante il workshop in programma il 25 settembre (ore 15,30) all’Innovation Center di Fondazione Crf Firenze (Lungarno Soderini 21 - Firenze) quando il progetto smartHUB sarà presentato alle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito dell’assistenza sanitaria e sociale. Interverranno Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze, Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze, Emanuele Gori, dg facente funzione della USL Toscana Centro, Sara Funaro, assessora al Welfare di Firenze.