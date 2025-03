Sito dell’anagrafe in tilt, tecnici al lavoro per ridurre i disagi

Da giorni il portale per scaricare i certificati anagrafici non funziona. Ho già chiesto all’assessore competente Sparavigna di intervenire immediatamente. I disagi per tutti quei cittadini che, per vari motivi, non possono recarsi presso gli sportelli comunali dell’anagrafe sono enormi. Ci aspettiamo che la situazione sia risolta al più presto.

A denunciare il malfunzionamento nel portale del Comune di Firenze di uno dei servizi alla cittadinanza più importanti è l’esponente di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi. Palazzo Vecchio fa sapere che "sul sistema i tecnici stanno lavorando per un intervento di manutenzione straordinaria. A breve sarà riattivato. I cittadini, comunque, possono collegarsi sul sito dell’anagrafe nazionale (https://www.anagrafenazionale.interno.it/) entrare con con la propria identità digitale (come lo Spid o la CIE) e scaricare tutti i certificati del proprio nucleo anagrafico. Altrimenti possono recarsi ai Pad sparsi per la città".

Intervento di manutenzione straordinaria, quindi, e non una sezione del sito del Comune in tilt a seguito di attacchi hacker russi che nella giornata di ieri hanno messo a dura prova i sistemi di sicurezza informatica in Italia. Comune che in ogni caso, fino al ristoro pieno delle funzionalità del portale anagrafe, raccomanda ai cittadini di avvalersi direttamente dei servizi offerti dal portale nazionale.