Sipari d’artista, ecco "Silenzio" di Lorenzo Puglisi Lorenzo Puglisi presenta "Silenzio", un'opera che aprirà lo spettacolo al Tuscany Hall. Un progetto unico in Italia, che trasforma il sipario in una grande tela d'autore. Un'occasione per scoprire l'arte contemporanea e l'effetto che ricerca in pittura.