Sinistra Italiana, Kapo segretaria

Diana Kapo, assessore della prima giunta Falchi e ora consigliera comunale nei banchi della maggioranza a Sesto, è la nuova segretaria provinciale di Sinistra Italiana Firenze. L’elezione è avvenuta con l’unanimità dell’assemblea federale, due sere fa, a conclusione del congresso provinciale che si è tenuto a Sesto Fiorentino. Kapo ha 37 anni ed è dirigente di Sinistra Italiana fin dalla sua fondazione: "Sono grata e onorata – sottolinea la neo segretaria - per la fiducia. Abbiamo davanti mesi molto intensi, durante i quali Sinistra Italiana sarà impegnata in tutti i territori della nostra provincia per costruire una proposta alternativa, progressista e di sinistra insieme alle forze disponibili a tracciare una linea di cambiamento e discontinuità. Sinistra Italiana c’è, ci saremo e saremo dalla parte delle persone, del lavoro, dell’ambiente, contro una destra che della disumanità e del disinteresse per il Paese ha fatto la propria bandiera".