Funaro: “Necessario un cambio di mentalità. Occhio a chi dice il patriarcato non esiste”

Firenze, 25 novembre 2024 – Sul palco di piazza della Signoria per la nostra iniziativa contro la violenza sulle donne e di genere anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Questo seme gettato lo scorso anno continua a crescere. Non basta dire no alla violenza sulle donne, non basta farlo il 25 novembre, non basta farlo tutti i giorni ma lo dobbiamo fare con un cambio di mentalità e un cambiamento culturale”. La sindaca ha poi ringraziato gli studenti e le studentesse presenti in piazza.

“Noi come istituzioni possiamo mettere in campo tutte le azioni e tutti i messaggi che vogliamo ma se non c’è un po’ di coinvolgimento, e non c’è la voglia da parte dei cittadini di prendere consapevolezza e di cambiare le cose, non riusciremo mai a vedere scendere quella drammatica curva. “ Il cambiamento – ha continuato la sindaca – parte sempre da ogni singola cittadina e cittadino, ma parte anche quando siamo noi le prime a prendere coscienza che siamo protagoniste di un cambiamento che è sempre più necessario”.

La sindaca ha ribadito l’importanza dell’uso delle parole, del linguaggio: “Fino a che ci sarà il pensiero che le donne sono essere più fragili e che possono stare sempre un passo indietro, allora la violenza ci sarà sempre. La violenza potrà smettere solo quando ci sarà la consapevolezza che le donne sono al pari degli uomini, che possono ricoprire i ruoli centrali nelle nostre comunità”. “Chi dice che il patriarcato non esiste più deve stare molto attento perché chi rappresenta le istituzioni è un esempio per i nostri cittadini e quelle parole rimangono”, ha concluso la sindaca.