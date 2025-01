Silenzio sindacati e dirittto di cronaca

Riceviamo e pubblichiamo da Rsu ex Gkn

La gestione di una vertenza sindacale è fatta di varie fasi, che vanno tenute distinte nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte. Prima di qualsiasi comunicazione esterna in merito agli sviluppi della vertenza, c’è un momento di condivisione interna e confronto tra noi e con le organizzazioni sindacali. Oggi invece vediamo che su un organo di stampa vengono riportate le nostre conversazioni private, esplicitando che sono prese dalla bacheca sindacale, che è uno strumento di comunicazione interno del quale fanno parte solo e soltanto i lavoratori e le lavoratrici della ex Gkn. Stiamo parlando di una notizia che riguarda il posto di lavoro di persone che non percepiscono lo stipendio da oltre un anno. Ci chiediamo con quali strumenti e con quale obiettivo l’unica testata che ha riportato la notizia controlli le nostre conversazioni interne.

I cronisti de La Nazione hanno svolto come sempre il loro dovere di informare i cittadini rispetto a una vicenda, l’ennesimo licenziamento collettivo dei lavoratori dell’ex Gkn, che è tutt’altro che privata. Lo hanno fatto verificando l’informazione e chiedendo agli attori coinvolti - a cominciare dall’Rsu dell’ex Gkn - un commento o una spiegazione rispetto a una notizia vera e di sicuro interesse pubblico. Le Rappresentanze sindacali non hanno mai risposto alle nostre chiamate. I sindacati e le Istituzioni non hanno voluto commentare. Continueremo a fare il nostro dovere nell’interesse nei nostri lettori, nel rispetto della legge e in ossequio alla nostra Costituzione che all’articolo 21 prevede che ‘la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’.

E.P.