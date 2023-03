Silei e le inquietudini di una Firenze scomparsa

di Ludovica Criscitiello Una nuova avventura per il commissario Vitaliano Draghi e il "suo vecchio", il geniale contadino Pietro Bensi, con cui fa coppia dal principio nelle indagini per risolvere casi di omicidio. "Gli occhi del serpente" è la terza creatura, dopo "Trappola per volpi" e "La rabbia del lupo", di quella che è ormai una saga dello scrittore, giallista e sociologo Fabrizio Silei, nato a Firenze, vissuto in Chianti e ora da 25 anni a Pescia. Vincitore per bene due volte del premio Andersen con i suoi romanzi che fanno emergere una Firenze scomparsa che tutti amano molto "tra amori, problemi, tragedie, gioie, – dice Silei – un mondo che mi è lievitato in mano e va avanti di libro in libro con tutte le vicende dei singoli. Tra personaggi pratoliniani, piatti tipici toscani, luoghi come la Certosa del Galluzzo, il bordello di madame Saffo e l’Istituto degli Innocenti nella ’Rabbia del lupo’, l’istituto d’arte e Boboli nell’ultimo". Autore eclettico e versatile che si è distinto per aver sperimentato vari generi, dalla saggistica ai libri illustrati, ai cofanetti creativi laboratoriali, alla narrativa per ragazzi talvolta ispirati proprio dalle sue ricerche sull’identità e la memoria e le testimonianze di chi ha...