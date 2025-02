Signa torna a volare. Orgoglio Lastrigiana

Girone A

Sestese-Frates Perignano 0-0. Sono state prove tecniche con turnover per la Sestese in vista della gara di mercoledì in Coppa Italia a Gambettola con il debutto del giovane portiere Tognoni De Pugi (2006).

Girone B

Baldaccio Bruni-Scandicci 0-1. Con la vittoria di Anghiari la capolista Scandicci se ne va via indisturbata. La squadra di Taccola al termine di una buona prestazione, con Sabatini raccoglie un risultato che vale doppio.

Rondinella-Colligiana 3-2. La squadra di Tronconi supera una buona Colligiana con tre gol di pregevole fattura. Polo (prima su rigore poi con un eurogol molto applaudito) e con Baldesi. Ospiti in vantaggio iniziale con Lunghi (per una svista difensiva), Carlotti accorcia.

Antella-Affrico 1-1. È finita in parità la sfida fra Antella e Affrico. Al gol di Papini ha risposto Frezza all’ 85’.

Asta-Grassina 2-1. Per una ingenuità in aria di Betti all’88’, l’Asta supera il Grassina su rigore con l’espulsione dell’attaccante. Al gol iniziale di Jrad aveva risposto Simoni.

Signa 1914-Castiglionese 2-1. Il Signa è tornato al successo casalingo che mancava da tempo. Al rigore di Berneschi ha risposto su rigore il bomber Lorenzo Tempesti andato a segno anche nel finale (ora sono 13 i gol). Vittoria dedicata al giocatore Capochiani operato per l’infortunio subito la scorsa settimana. Espulso Minocci.

Lanciotto Campi-Lastrigiana 0-2. Una Lastrigiana sempre più lanciata verso la salvezza. I tre punti sono a firma di Romei e Sarti (gol al 90’) che piegando una Lanciotto brava ma poco incisiva.

Fortis-Val. Mazzola 1-1. Al gol iniziale di Rocchetti, Cirasella ha messo a segno la rete del pareggio, dimostrando che questa Fortis nonostante problemi societari è ancora viva per combattere fino alla fine.

Foiano-Sinalunghese 2-0 (sabato). I gol: Verdelli, Baroni. Espulsi Ferrante e Tenti. Giovanni Puleri