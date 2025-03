Signa Il cedimento si allarga: "Un disastro con le nuove piogge"

Col weekend e le nuove piogge in arrivo resta altissima, a Signa, la preoccupazione per il rischio frane. Da mercoledì il sindaco Giampiero Fossi ha ordinato l’evacuazione di diciassette famiglie (una ventina di persone) dalle case di via dell’Orologio e via di Castello che sono state colpite, il 14 marzo, dal crollo di un muro di contenimento e della scarpata in terra retrostante. Attualmente sono alloggiate in albergo (i costi sono coperti dal Comune), mentre la strada è transennata, controllata da telecamere e presidiata dalle forze dell’ordine. Ma a creare timori è quell’obbligo di stare fuori casa "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza", a fronte di lavori di sistemazione ancora non iniziati. "Siamo veramente preoccupati – spiegano Grazia Giorgetti e Claudio Marcucci, la cui casa è stata centrata in pieno dal crollo – perché gli interventi non si prospettano facili e il prossimo fine settimana sono previsti temporali. Capiamo che rifare il muro possa essere complesso, ma si dovrebbe procedere subito almeno alla messa in sicurezza dell’esistente, per permetterci di rientrare in casa". Ieri, in varie strade della zona, erano in tanti a far monitorare i muri ai tecnici. Perché quel crollo pare essere indice di un fenomeno molto più esteso. A monte di via dell’Orologio, un altro muro presenta delle crepe che preoccupano chi vive a valle. A pochi passi di distanza, anche l’erta di Castello ha segni di cedimento. C’è poi un secondo fronte: le stesse case state colpite frontalmente dai detriti hanno infatti registrato, sul retro, il cedimento di diversi metri di terreno. Interi pezzi del terrazzamento sono franati verso il basso. "Ci siamo trovati con una porzione in meno di giardino – spiega Emanuela Bellucci – e non sappiamo come questa situazione possa impattare non solo sulla stabilità delle nostre case, ma di tutto l’abitato di Castello". Sempre per frane resta chiusa la tratta ferroviaria fra Signa ed Empoli. Lo stop dei treni (che passano solo da Lastra a Signa), sta paralizzando il traffico veicolare dalle 6 alle 9.

Lisa Ciardi