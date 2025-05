Scandicci capitale della musica. E arriva il maestro Beppe Vessicchio

Scandicci diventa la capitale della musica. Da domani fino al 18 maggio in città si tiene il Concorso internazionale musicale ‘Città di Scandicci’ appuntamento con oltre quattormila studenti in arrivo da tutta Italia. Sono previste sezioni per solisti, duo e piccoli gruppi, ensemble, cori, orchestre e bande musicali. La manifestazione offrirà anche concerti, momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, masterclass di musicisti di fama. La presentazione dell’evento è avvenuta ieri nel media center ‘David Sassoli’ del Consiglio regionale della Toscana. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il consigliere regionale, Fausto Merlotti, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, il direttore artistico dell’evento, Luca Marino. Il programma prevede un prologo domani dalle 18 alle 21,30 alla fermata di Villa Costanza, nella zona antistante il Monolite della PowerSoft (un amplificatore per chitarra elettrica disponibile per i musicisti), dove si svolgerà un momento musicale e a seguire un dj set per inaugurare la settimana del Concorso Musicale Città di Scandicci. L’apertura del concorso è fissata per l’11 maggio alle 10 con le bande che sfileranno lungo l’asse pedonale piazza Matteotti, piazza Piave, via Aleardi, piazza Repubblica, via De Amicis, piazza Togliatti, via Pascoli, Piazza Resistenza. Dal pomeriggio, le audizioni che avranno il culmine il 13 maggio quando per tutta la giornata sarà presente il maestro Beppe Vessicchio, che nella mattina svolgerà una masterclass con gli iscritti al concorso e nel pomeriggio seguirà le audizioni come presidente di Giuria. Ma l’evento di piazza, quello che scalderà i cuori degli appassionati è fissato per il 18 maggio alle 17 con ’A Thousand Guitars in Scandicci City of Music 2025’, atto conclusivo del concorso. A presentare l’iniziativa, aperta a tutti i musicisti, di ogni età e a qualsiasi livello di abilità, che suonano la chitarra acustica, elettrica o il basso c’era ieri il chitarrista Giuseppe Scarpato. Scarpato, chitarrista, produttore e compositore, è attualmente produttore di Edoardo Bennato. Dal 2009 è docente stabile presso la sede centrale della Lizard di Fiesole dove è titolare dei corsi Rock, Blues e Hard Rock. All’evento ci si può iscrivere fino al 9 maggio, il link si trova sul sito del comune di Scandicci.

Fabrizio Morviducci