A Firenze Francesco live, per guardare mondo con occhi del santo

Firenze, 6 maggio 2025 - Francesco d'Assisi torna a far risuonare i suoi passi per le strade di Firenze, grazie a un gruppo di giovani che per il secondo anno consecutivo ha scelto il capoluogo toscano per il meeting Francesco live dopo che nel 2024 l'evento si inserì nella serie di proposte che la famiglia francescana toscana organizzò per celebrare l'ottavo centenario della stimmatizzazione del poverello d'Assisi. Quest'anno la famiglia francescana fa memoria degli otto secoli dalla composizione, da parte di Francesco, del Cantico di frate sole.

"Per i giovani - dice fra' Matteo Brena, tra gli organizzatori dell'evento - il Cantico è come una lente da cui scrutare i lineamenti di bellezza del Signore riflessi non solo nelle creature, ma addirittura nella morte, che Francesco chiama sorella. Non potevamo, allora, perdere l'occasione di lanciare la seconda edizione di Francesco live come spazio in cui far risuonare questo canto d'amore al Creatore e allo stesso tempo riaffermare un impegno a raccogliere l'eredità che ci ha consegnato Papa Francesco con la sua enciclica Laudato si: fare della casa comune un luogo più vivibile per tutto, libero da ingiustizie che moltiplicano la miseria, le diseguaglianze, lo scarto".

L'iniziativa è stata presentata in Palazzo Medici Riccardi, in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, si terrà sabato 10 maggio.

La giornata inizierà a La Compagnia con i saluti della sindaca Sara Funaro ai quali seguirà, si spiega, "la rilettura del Cantico delle Creature sotto diverse lenti di ingrandimento, da quella letteraria a quella musicale grazie alla presenza di Linda Cavadini, docente di lettere, autrice e formatrice, e Pietro Morello, artista e creator che aiuteranno a riflettere su canto, sogno e riconciliazione". Nel pomeriggio, gli spazi del convento di Ognissanti, faranno casa, come già nel 2024, a laboratori. In particolare saranno cinque workshop. La sera, alle 20 si svolgerà un momento di festa giovani nella chiesa di San Salvatore al Monte.