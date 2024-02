Signa, decide Di Vico. La Fortis recrimina

Anche in questo turno di Eccellenza alcuni episodi hanno condizionato l’andamento in alcune partite. Questi i risultati.

Girone A

Lanciotto Campi-Perignano 1-0. L’effetto del nuovo allenatore ha prodotto la scossa che ci voleva. Nonostante le assenze, con Guidi in panchina il Lanciotto con il gol di Bini è tornato alla vittoria.

Girone B

Nuova Foiano-Scandicci 0-2 (sabato). I gol: Meucci e La Rosa.

Siena-Pontassieve 3-0. Pronostico scontato. Contro la capolista Siena il Pontassieve ha cercato di limitare i danni su un terreno disastroso. I gol: Achy e doppietta di Cavallari.

Audax Rufina-Signa 0-1. Seconda sconfitta di fila per la Rufina. Di Vico ha colpito ancora un legno. Nella Rufina hanno debuttato: il centrocampista lituano, Liepa e il baby Della Felice (2007). Nel Signa privo del bomber Lorenzo Tempesti, il gol vincente è stato di Pampalone.

Valentino Mazzola-Rondinella 1-0. Nonostante le tante assenze (ben otto) la Rondinella ha cercato di costruire la sua partita giocando un ben primo tempo. Purtroppo, dopo il vantaggio di Corsi, i senesi hanno fatto muro davanti a Florindi.

Lastrigiana-Terranuova Traiana 1-2. Dopo il rigore trasformato da Palaj per un fallo di mano di Mascia, i biancorossi di Gambadori non sono riusciti a raddoppiare. Nella ripresa, sono bastati due minuti agli ospiti per ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Ortiz Lopez.

Fortis Juventus-Asta 2-3. Fra emozioni e bel gioco, la Fortis purtroppo esce sconfitta reclamando due penalty negati. I gol: doppietta di Doka (uno su rigore) e Mazza al 90’. Piazze e Zoppi per i padroni di casa.

Firenze Ovest-Sinalunghese 1-1. Il solito problema del gol ha costretto l’Ovest al pari grazie a un rigore di Bartolozzi. Il vantaggio ospite firmato da Chiti. Ha riposato Baldaccio Bruni.

Giovanni Puleri