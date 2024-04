’Signa ci sta a cuore’, ecco altri due defibrillatori

Fine settimana di inaugurazioni per due nuove postazioni di defibrillazione Dae. I tagli del nastro sono avvenuti nell’ambito del progetto "Signa ci sta a cuore!" promosso dalla Pubblica Assistenza Signa, con il sostegno del Comune. I due defibrillatori automatici esterni (Dae appuno) sono stati posizionati rispettivamente al centro commerciale dell’Indicatore e ai giardini del Crocifisso, dopo essere stati acquistati grazie a un contributo della Fondazione CR Firenze.

Vanno ad aggiungersi agli otto già installati sul territorio comunale (ai giardini di piazza della Repubblica, in piazza Stazione, in piazza Cavour presso la chiesa, al circolo Stella Rossa di Castello, nella sede della Pubblica, alla caserma dei carabinieri, in municipio, in biblioteca comunale), ai sei collocati negli edifici scolastici e ai tre posizionati nelle macchine della polizia municipale. "La nostra associazione, a partire da dicembre 2018, ha avviato il progetto che ci vede coinvolti, con la collaborazione di enti, aziende e associazioni, per rendere il più possibile "cardioprotetto" il territorio comunale tramite l’installazione di colonnine e postazioni pubbliche munite di defibrillatore semi-automatico – ha detto Matteo Carrai, presidente della Pubblica Assistenza di Signa - . In parallelo si sono svolti corsi di formazione-addestramento dei cittadini proprio per l’utilizzo dell’apparecchio". "Con le nuove postazioni dell’Indicatore e del Crocifisso – ha detto il sindaco, Giampiero Fossi - Signa ha diciannove defibrillatori".

Lisa Ciardi