Sicurezza sul lavoro. La parata di biciclette della Croce Rossa

Nella Giornata mondiale della Sicurezza sul Lavoro, che si celebra oggi, la Croce Rossa Italiana di Firenze, con l’Unità Territoriale di Sesto Fiorentino, organizza per il territorio sestese l’iniziativa nazionale #girolevitespezzateDAY, intitolata al tema della salute e sicurezza e promossa, sul territorio nazionale, dall’associazione APS #girolevitespezzate, col Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In programma, questo pomeriggio, una parata in bicicletta con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sicurezza e prevenzione, in ricordo delle vittime sul lavoro, più di mille persone ogni anno. La pedalata si svolgerà su un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere completato anche da persone che non pedalano da tempo. L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti gli interessati che potranno partecipare con la propria bicicletta. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 15,30 in Piazza Vittorio Veneto con partenza alle 16,00 pedalata (tragitto facile di circa 7 km) e arrivo alla fine in Piazza IV Novembre con saluti e attività previsti fino alle 18,30.