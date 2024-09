Firenze terza in Italia per criminalità: i reati più diffusi. Le rapine in strada cresciute del 56%

Firenze, 16 settembre 2024 – Nella classifica italiana per criminalità stilata dal Sole 24 Ore, Firenze si piazza terza, con quasi 60mila denunce registrate nel 2023, su un totale di 106 province mappate dai dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Peggio di Firenze solo Milano, prima in classifica, e Roma, al secondo posto. Quali sono i reati che contribuiscono a questo preoccupante risultato del capoluogo toscano?

Analizzando i dati forniti dal quotidiano economico, emerge che Firenze è prima in Italia per numero di rapine denunciate: 1.351 in totale, pari a 136,4 ogni 100mila abitanti. La maggior parte di queste (1.034) riguarda rapine in strada, cresciute del 56% rispetto al 2022, seguite da 57 rapine in abitazioni e 121 in esercizi commerciali.

Un altro dato preoccupante è quello delle violenze sessuali: con 171 denunce nel 2023, Firenze si posiziona al quarto posto a livello nazionale, sebbene in leggero miglioramento rispetto al 2022.

La provincia detiene inoltre il quarto posto per quanto riguarda i furti e le truffe informatiche. Le denunce per furti sono state 31.353, di cui 7.450 furti con destrezza, 4.290 in abitazione, 3.855 su auto in sosta e 2.431 in negozi. Le truffe e frodi informatiche, invece, hanno totalizzato oltre 7.300 denunce, pur in calo rispetto al periodo pandemico.

Il fenomeno dei danneggiamenti è anch'esso significativo: con quasi 7mila denunce, Firenze è sesta sul totale di 106 province. Per i crimini legati agli stupefacenti, si registrano 514 denunce per spaccio e 31 per produzione e traffico, per un totale di 756 segnalazioni, piazzando la città all'ottavo posto in Italia.

Le lesioni dolose sono un altro ambito critico, con 1.382 denunce (139,5 ogni 100mila abitanti), che fanno salire Firenze all’11esimo posto in Italia. In crescita anche i delitti informatici, con 680 denunce (68,7 ogni 100mila abitanti), che valgono il 17esimo posto a livello nazionale.

Firenze si trova inoltre al 19esimo posto per estorsioni, con 223 denunce, e al 20esimo posto per contraffazione di marchi e prodotti industriali, con 63 denunce. Per quanto riguarda le percosse, si contano 309 denunce, che posizionano la città al 32esimo posto, mentre per gli incendi boschivi Firenze è al 38esimo posto con 40 denunce. Per gli incendi in generale, invece, si registrano 80 denunce, che la collocano al 46esimo posto. In salita, al 51esimo posto, ci sono i danneggiamenti seguiti da incendio, con 71 denunce.

Gli omicidi volontari consumati sono 6, di cui uno a scopo di furto o rapina, portando la città al 39esimo posto. I tentati omicidi sono 15, che fanno raggiungere il 56esimo posto a livello nazionale, mentre gli omicidi colposi vedono 171 denunce, al 91esimo posto, tra i più bassi in Italia.

Infine, Firenze è al 44esimo posto per usura con una denuncia, e al 45esimo per "altri delitti", stabile con 7.554 denunce, e al 47esimo posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, con 17 denunce, un dato in crescita rispetto all’anno precedente.