Firenze, barista aggredito: portato via in ambulanza

Firenze, 16 settembre 2024 - Un'altra aggressione in via Masofiniguerra. Vittima il titolare del bar ‘Il Cantuccio’ all’angolo con via Palazzuolo.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Ancora da ricostruire la dinamica. Secondo i primi racconti, l'uomo aveva appena aperto il locale quando qualcuno si è intrufolato all'interno. Sul posto ambulanza e carabinieri. Il titolare, di nazionalità cinese, è stato accompagnato in ospedale.

Secondo alcuni testimoni, il responsabile sarebbe un cittadino nord africano ben conosciuto alla zona. "All'interno del locale c'erano spazzatura, piante rovesciate a terra. Lui è stato portato via in ambulanza ed era tutto bendato" la testimonianza. Un abitante avrebbe poi chiuso il bar rimasto incostodito.