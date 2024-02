Sicurezza degli alberi, parte il controllo sulla stabilità

Via libera alla terza ‘tranche’ dell’accordo quadro per l’affidamento dei servizi di monitoraggio attraverso valutazioni di stabilità ed aggiornamento del patrimonio arboreo comunale. Il piano è pluriennale, fino al 2026, e prevede un investimento massimo complessivo di 90mila euro. In questo caso la perizia, per cui è già stato affidato l’incarico, riguarda alberi dislocati in diverse zone del territorio per i quali era stato prescritto, un controllo entro un certo limite di tempo oppure quelle di nuova acquisizione e non ancora censite. Gli interventi previsti nell’accordo riguardano alberature di competenza del Comune situate in giardini pubblici o scolastici, nelle aree spartitraffico, lungo gli assi viari e nelle piazze, nelle aree cimiteriali, nei giardini di pertinenza degli uffici comunali. Le opere da mettere in atto riguardano, in particolare, il monitoraggio degli alberi mediante valutazione di stabilità anche attraverso l’esecuzione di specifiche prove strumentali, l’aggiornamento del censimento degli alberi mediante rilievo di parametri morfometrici e qualitativi, il censimento delle alberature di nuovo impianto o nuova acquisizione al patrimonio comunale con identificazione della specie e rilievo delle diverse caratteristiche. Nel tempo, come disposto dall’accordo, dovranno essere eseguiti gli interventi di verifica e ricontrollo secondo le tempistiche indicate nel piano generale ma anche secondo le priorità via via manifestate. Obiettivo delle verifiche è ottenere il quadro delle alberature ‘pubbliche’ presenti sul territorio ma anche e soprattutto valutare la stabilità e sicurezza dei diversi esemplari: in varie piazze cittadine, e non solo.