Si ride e si gioca a ’1, 2, 3... Stella!’. Ritorno al mondo analogico alle Laudi

Cosa succederebbe se scomparisse internet in tutto il mondo? La risposta stasera (ore 20,30) al Teatro Le Laudi dove va in scena ’1,2,3.. Stella!’. Una commedia portata a Firenze dalla Banda degli Onesti di Altamura, dove la comicità scorre sul palco insieme alla nostalgia per ripercorrere l’era analogica. In scena Silvano Picerno, Elisabetta Rubini, Giorgio Zuccaro e Francesco Venturo, per il testo e la regia di Silvano Picerno. Una vicenda surreale che gira tutta intorno al mondo digitale, i cui protagonisti si chiamano Fede e Chiara: velato riferimento alla coppia più nota del web o caso fortuito? "una coppia iperdigitale che dipende dalla tecnologia, come la maggior parte di noi – anticipano gli organizzatori –. Dopo questo inspiegabile blackout della rete, la disperazione li assale e arrivano persino ad uno scontro verbale con Augusto, un avventore di un bar, reo di condurre una vita esattamente all’opposto: senza tecnologia. Da qui inizia una sorta di viaggio nel tempo che li porterà a quando il mondo digitale non esisteva, e si giocava a... ’Un, due, tre... Stella!’. A disturbare le conversazioni sarà Angelo, un cameriere scorbutico e stralunato, che porterà un pizzico di trascendente in questa vicenda grottesca. Ma quale sarà il vero motivo della scomparsa di internet? Il finale sarà sorprendente". Info: 329.6222056.

Carlo Casini