Si perdono nei boschi del Mugello senza segnale sul cellulare, salvati grazie al sistema satellitare

Firenze, 14 luglio 2023 – Si erano persi nel bosco, in una zona senza alcuna connessione telefonica. Ma, grazie a una novità tecnologica di cui è dotato il sistema di emergenza della Regione, sono riusciti lo stesso ad avvisare la Centrale unica attraverso il 112 e ad attivare quindi il servizio di soccorso. L’avventura a lieto fine dei due turisti stranieri, nei boschi vicino Londa, in Mugello, ha permesso di utilizzare per la prima volta in Toscana “Sos emergenze” un servizio di connessione satellitare che attualmente è presente solo negli ultimi modelli di Iphone: è quindi un sistema che consente di lanciare messaggi di aiuto alla centrali di emergenza anche quando non vi sia alcun segnale, come in questo caso, agganciandosi alla rete satellitare.

Dopo la segnalazione al 112 la richiesta di aiuto dei due turisti è stata gestita secondo la prassi utilizzata per le persone smarrite in un ambiente impervio e cioè è con un’informativa ai carabinieri e il coinvolgimento diretto dei Vigili del fuoco. Grazie al loro tempestivo intervento l’esperienza nel bosco dei due turisti è finita senza alcuna conseguenza.

“La Toscana ha confermato di essere sempre pronta ad accogliere ogni novità tecnologica che possa aumentare la sicurezza dei propri cittadini e dei visitatori”ha commentato il presidente Giani “Mi auguro – ha aggiunto – che presto “Sos emergenze” possa essere utilizzato su più larga scala: la sua utilità nelle situazioni di difficoltà o di pericolo che avvengano al di fuori della copertura dei cellulari e nelle zone montane, questo può accadere, è evidente”.