Si cercano funzionari per le risorse umane

C’è tempo fino al prossimo 14 giugno per inviare la domanda al concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di ottanta funzionari che saranno assunti a tempo pieno e indeterminato nell’ambito delle risorse umane. In Toscana sono quattro i posti vacanti, tre in Umbria e tre in Liguria. Come titolo di studio è richiesta la laurea in psicologia, sociologia, scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e dell’educazione. Altri requisiti che sono giudicati necessari per poter partecipare alla selezione sono: la conoscenza della lingua inglese, conoscenze specialistiche in materia di organizzazione e selezione, capacità di sviluppare e condurre progetti nell’ambito delle risorse umane.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e questo va fatto tramite il format di candidatura che si trova sul portale unico del reclutamento, "inPa", all’indirizzo inpa.gov.it.