Si apre una voragine in via Lungo l’Affrico. Oggi comincia il cantiere per il ripristino

FIRENZECede l’asfalto in via Lungo l’Affrico: traffico deviato in attesa di lavori che dovranno eliminare la voragine che, da un primo sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, è presente sotto quel punto del manto stradale, in prossimità dell’intersezione con via San Giovanni Gualberto. Qualche rallentamento si è verificato a caldo, poi gli inevitabili disagi dovuti alla chiusura del tratto stradale.

In serata, a distanza di ore dall’accaduto, è intervenuto Palazzo Vecchio, che parla di "un vuoto fra una tubazione di servizi telefonici e la fognatura". "Gli uffici della mobilità - si spiega - sono al lavoro per ripristinare il prima possibile la situazione".

Già nella giornata di oggi è stato programmato l’inizio dei lavori di ripristino. "I tecnici Avr interverranno con un escavatore per poi riempire con materiale compatto. La strada in quel punto resterà chiusa con deviazione su via Giuseppe Barellai".

L’intervento, straordinario, si somma agli altri cantieri programmati. Tra questi si segnala che per un intervento con piattaforma aerea, domani in orario 9-18 sarà interrotta la circolazione tra piazza d’Ognissanti e via Melegnano. Per i veicoli provenienti lato di piazza Ognissanti e diretti nel tratto di lungarno Vespucci interdetto alla circolazione veicolare, itinerario alternativo da piazza Ognissanti (corsia verso via Montebello)-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci.